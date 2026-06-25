FPF manifesta pesar e envia mensagem de apoio à comunidade portuguesa

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) manifestou hoje "profundo pesar" pelas vítimas dos sismos na Venezuela, enviando também "uma mensagem de apoio, proximidade e coragem" à extensa comunidade portuguesa residente neste país sul-americano.

"A Federação Portuguesa de Futebol manifesta o seu profundo pesar pelos sismos que atingiram a Venezuela, e que provocaram vítimas, destruição e um elevado sofrimento humano", indicou o organismo federativo, em comunicado divulgado no sítio oficial na Internet.

A FPF expressou "solidariedade para com o povo venezuelano" e dirigiu "uma palavra particularmente sentida à comunidade portuguesa residente na Venezuela, uma das maiores da diáspora portuguesa no mundo, que hoje enfrenta esta tragédia com enorme consternação e incerteza".

Dois grandes sismos foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causando pelo menos 164 mortos e mais de 900 feridos, segundo balanço oficial provisório.

O primeiro sismo de magnitude 7,2 ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas, seguido por um segundo de magnitude 7,5 e por cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na região de La Guaira, a norte de Caracas, uma das mais afetadas.

As autoridades venezuelanas decretaram o estado de emergência.