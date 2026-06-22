Onda de calor na Europa com temperaturas que podem ultrapassar os 40º C

A Europa enfrenta esta semana uma nova onda de calor que obriga vários países a tomar medidas, como o encerramento de escolas, com temperaturas a atingir os 42º C (graus Celsius).

É a segunda onda de calor a atingir a Europa em menos de um mês, um fenómeno agravado devido às alterações climáticas induzidas pela atividade humana, que tornam mais intensos os fenómenos meteorológicos extremos.

Em Portugal, o dia mais quente deverá ser na terça-feira, salientou o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

Apenas três zonas do interior do norte e do centro foram colocadas em alerta laranja, onde os ventos fracos vão acentuar o "desconforto térmico", acrescentou o IPMA.

A Espanha vive hoje o segundo dia de uma onda de calor que afeta sobretudo o País Basco (norte), onde foi declarado alerta vermelho quando a temperatura ultrapassou os 40º C.

As autoridades espanholas pediram à população para manter as janelas fechadas e não usar eletrodomésticos que gerassem calor.

No domingo, as temperaturas ultrapassaram os 42º C na Andaluzia (sul), mas também no centro do país.

A transmissão em ecrã gigante do jogo do Mundial de futebol entre Espanha e Arábia Saudita no centro de Madrid foi cancelada devido ao calor.

A agência meteorológica espanhola Aemet alertou para temperaturas "entre cinco e 10 graus acima da média (...) As temperaturas vão baixar na quinta-feira, mas o calor vai continuar intenso".

Em França, a agência meteorológica do país colocou, a partir do meio-dia (11:00 em Lisboa), 49 departamentos (metade do país) em alerta vermelho, nível máximo de alerta, devido à onda de calor.

O instituto Météo-France previu "o dia mais quente de sempre registado em França".

No total, mais de 90% da população vai ser afetada por esta onda de calor. Treze pessoas morreram afogadas ao procurarem refrescar-se.

Um total de 845 escolas primárias e secundárias estão encerradas hoje, enquanto outras 1.800, de um total de 60.000 estabelecimentos, dispensaram os alunos no início da tarde.

Mais a norte, na Bélgica, esta semana pode ser "a mais quente de sempre registada na Bélgica", com uma temperatura média superior a 27° C, disse o responsável pelas previsões no instituto meteorológico IRM, David Dehenauw.

Alguns comboios nas horas de ponta foram cancelados hoje e na terça-feira, afirmou a SNCB, a empresa de caminhos-de-ferro belga.

Nos Países Baixos, as temperaturas podem subir até aos 37° C até ao final da semana, de acordo com as previsões locais.

Está em vigor um "alerta amarelo" em todo o país devido a um "calor desagradável e opressivo".

O fim de semana na Alemanha foi marcado por tempestades locais, nomeadamente no centro de Hesse, onde caiu uma grande quantidade de granizo.

Na aldeia de Braunfels-Philippstein, um limpa-neve teve mesmo de desobstruir ruas bloqueadas pelo granizo, que chegava até aos joelhos dos bombeiros, avançou a agência de notícias France-Presse. A queda de granizo provocou danos materiais.

O calor ainda não se faz sentir com muita intensidade, mas a marca dos 40° C pode ser ultrapassada na quinta e na sexta-feira no oeste e no sudoeste do país.

As escolas, nomeadamente no sudoeste (Baden-Württemberg), estão a aplicar o "Hitzefrei", o fim antecipado das aulas quando o termómetro ultrapassa os 25° C.

No Reino Unido foi declarado um raro alerta vermelho por "calor extremo", correspondente ao nível máximo, para quarta e quinta-feira numa parte do sul do país, anunciou a agência meteorológica britânica Met Office.

"As temperaturas máximas à sombra vão ultrapassar os 37° C e poderão mesmo atingir os 38º C ou 40° C em alguns locais" desta zona, que inclui Londres, Birmingham e Cardiff, no País de Gales, com "noites muito quentes e húmidas [que] reduzirão a capacidade das pessoas para recuperar".

A Inglaterra enfrenta uma onda de calor intensa e "sem precedentes", advertiu o especialista em ciências atmosféricas da Universidade de Reading, Akshay Deoras, temendo "repercussões generalizadas na saúde pública, nas infraestruturas e nos serviços essenciais".

Na Suíça, é muito provável que o calor se mantenha até ao próximo fim de semana, com as temperaturas a subirem ligeiramente a partir de terça-feira, atingindo um pico na segunda metade da semana, de acordo com a MétéoSuisse.

A mesma tendência verifica-se na Áustria, onde a onda de calor deverá prolongar-se ao longo da semana, com temperaturas superiores a 35° C em grande parte do país, de acordo com o serviço meteorológico austríaco.

Nos Balcãs, estão previstas temperaturas elevadas em algumas regiões da Croácia e da Sérvia nos próximos dias, podendo o mercúrio subir aos 35° C.

Na Macedónia do Norte, as previsões para hoje apontavam para 38° C em algumas regiões, tal como na Bósnia-Herzegovina.