Pelo menos 94 milhões de pessoas expostas hoje a temperaturas acima dos 35°C na Europa

Pelo menos 94 milhões de pessoas na Europa deverão sentir hoje temperaturas acima dos 35° Celsius, segundo os dados levantados pela agência de notícias AFP, com a maioria dos afetados em França e Espanha.

No total, as temperaturas máximas deverão ultrapassar os 30°C para mais de 350 milhões de pessoas na Europa [excluindo a Turquia], o que representa quase dois terços da população do continente.

Esta análise, baseada nas previsões do serviço meteorológico alemão e nas projeções populacionais de 2025 do Joint Research Centre, está em linha com os dados da organização não-governamental (ONG) austríaca Klimadashboard.

Na União Europeia (UE), prevê-se que mais de 90 milhões de pessoas sejam afetadas por temperaturas superiores a 35°C, principalmente em França [50 milhões na França continental] e em Espanha [mais de 20 milhões]. Quase todos os residentes da França continental também deverão sentir hoje temperaturas acima dos 30°C. Em Espanha, 38 milhões de pessoas serão afetadas.

Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Itália, Portugal, Alemanha e Hungria deverão também ser significativamente afetados.

Para estabelecer estes números, a AFP utilizou um método semelhante ao do Klimadashboard, combinando o modelo de previsão meteorológica do Deutscher Wetterdienst (DWD), o serviço meteorológico alemão, calculado às 00:00 GMT, com a densidade populacional.

Os residentes de uma área foram contabilizados se o modelo prevê temperaturas superiores a 30 ou 35°C em algum momento do dia de hoje.

O modelo tem uma precisão de aproximadamente 6,5 quilómetros, mas não consegue refletir totalmente as ilhas de calor urbanas, disse à AFP David Jablonski, da Klimadashboard.

Assim, a análise "provavelmente subestima o número de pessoas afetadas em áreas urbanas densamente povoadas", afirmou a organização no seu portal, "European Heat Tracker".