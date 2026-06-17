Sorrisos que chegam a Cabo Verde

Dois contentores com mobiliário enviados da Madeira começaram a ser distribuídos, ontem, a famílias afectadas pelas cheias de 11 de Agosto de 2025, na ilha de São Vicente.

Conforme noticiou o DIÁRIO na edição impressa desta quarta-feira, a operação solidária, promovida pela iniciativa Juntos por Sorrisos, vai apoiar cerca de 60 famílias com a entrega de mesas, cadeiras, estantes e outros bens essenciais.

A operação, coordenada pela cônsul honorária de Cabo Verde na Madeira, Susana Gramilho, representou um esforço logístico significativo desenvolvido ao longo de cerca de seis meses.

“Há coisas que não se descrevem, vivem-se”, afirmou a também presidente da Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira, sublinhando o carácter emocional do momento.

A selecção dos beneficiários foi feita através de associações comunitárias locais, que identificaram os agregados mais vulneráveis, com prioridade para famílias com crianças.

“Queremos que haja uma melhoria das habitações destas famílias. As crianças vão poder olhar para o espelho e mirar as suas próprias caras. Para nós isso é uma alegria enorme”, referiu Fátima Lima, da Organização da Mulher Cabo-Verdiana (OMCV), entidade envolvida na distribuição.

“Queremos agradecer à doutora Susana e ao Juntos por Sorrisos, porque tudo isto são sorrisos para as crianças”, enalteceu a responsável.

Os promotores sublinharam ainda que a operação reforça a cooperação entre a Madeira e Cabo Verde no apoio a famílias em situação de maior vulnerabilidade.