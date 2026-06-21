Cabo Verde em 'estado de graça' enfrenta bicampeão Uruguai

Cabo Verde, em 'estado de graça' depois do 'nulo' com a Espanha na estreia absoluta em Mundiais de futebol, enfrenta hoje o bicampeão Uruguai, em encontro da segunda jornada do Grupo H da edição 2026.

Num 11.º dia que não selará qualquer apuramento, para juntar a México, Estados Unidos e Alemanha, depois do 'monopólio' dos empates na primeira ronda dos grupos G e H, o conjunto africano vai tentar dar sequência ao que fez face aos europeus.

Depois de ter 'anulado' o campeão de 2010, precisando apenas de fazer uma falta, Cabo Verde vai agora enfrentar um bicampeão (1930 e 1950), sendo que não será, naturalmente, favorito, em Miami Gardens, a partir das 18:00 locais (23:00 em Lisboa).

Mindelo sai à rua para festejar estreia histórica de Cabo Verde A cidade do Mindelo parou para acompanhar a estreia da selecção de Cabo Verde no Campeonato do Mundo.

Na primeira jornada, Bubista utilizou cinco jogadores que fecharam a época 2025/26 em Portugal, o 'herói' Vozinha (Desportivo de Chaves), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Dailon Livramento (Casa Pia) e Telmo Arcanjo (Vitória de Guimarães).

Por seu lado, o 'leão' Maxi Araújo foi titular no Uruguai e decisivo no embate face à Arábia Saudita, pois foi ele que resgatou a igualdade (1-1), aos 80 minutos.

A segunda jornada do Grupo H começa pelas 12:00 (17:00), em Atlanta, onde a Espanha defrontar os asiáticos, possivelmente já com o 'miúdo' Lamine Yamal no 'onze', depois de, a recuperar de lesão, só ter entrado aos 71 minutos na estreia.

Depois de terem criado poucas ocasiões de golo face aos cabo-verdianos, os espanhóis procuram dar outra imagem, face a um conjunto que surpreendeu na estreia, como já tinha feito, com mais sensação, em 2022 (2-1 à Argentina).

Se no Grupo H as quatro equipas estão todas igualadas pontualmente, o Grupo G está igual, já que a Bélgica não conseguiu comprovar o favoritismo face ao Egito (1-1) e, no outro jogo da primeira ronda, Irão e Nova Zelândia também empataram (2-2).

Na segunda ronda, a Bélgica tem nova possibilidade para mostrar credenciais, face ao Irão, a partir das 12:00 (20:00), em Inglewood, enquanto Egito e Nova Zelândia fecham o 11.º dia em Vancouver, no Canadá, pelas 18:00 (02:00 de segunda-feira).

O Mundial de futebol de 2026 começou em 11 de junho e prolonga-se até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.