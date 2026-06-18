China avisa Taiwan que procurar apoio dos EUA é "beco sem saída"

Pequim avisou hoje Taiwan que procurar a independência com apoio dos Estados Unidos ou através da força militar é um "beco sem saída", após Taipé defender a aprovação de uma venda de armas norte-americanas à ilha.

O líder taiwanês, William Lai, pediu hoje que Washington aprove uma venda de armamento no valor de 14 mil milhões de dólares (12 mil milhões de euros).

"Procurar a independência com apoio dos Estados Unidos ou através da força militar constitui um beco sem saída", afirmou o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Lin Jian, numa conferência de imprensa.

O responsável reiterou a oposição de Pequim às vendas de armas norte-americanas a Taiwan.

"Taiwan é uma parte inalienável do território chinês e o futuro de Taiwan só pode ser decidido conjuntamente pelos mais de 1,4 mil milhões de chineses, incluindo os nossos compatriotas taiwaneses", declarou.

A China considera Taiwan parte do seu território e não exclui o uso da força para colocar a ilha sob o seu controlo. Os Estados Unidos são o principal fornecedor de armamento a Taipé, apesar de não reconhecerem diplomaticamente o Governo taiwanês.