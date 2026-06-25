"As autoridades dizem que vão cortar o gás" e "já estamos sem luz"

Lucecita Rodrigues, presidente das Damas de Beneficiencia de Caracas, filha de madeirenses, que viveu na primeira pessoa os sismos da última tarde-noite na Venezuela, conta ao DIÁRIO o que ocorreu e como estão a sentir estas horas após o pânico inicial.

"Foi um terramoto superior a 7.0", começa por contar. "Sentiu-se em várias zonas e localidades da Venezuela, em Torrujillo, Carrabobo, Miranda, Alaguaira e Caracas foi onde se sentiu mais forte", disse.

Lucelita Rodrigues diz que entre as zonas afetadas estão Los Pallos Grandes e Altamíria", onde "vários edifícios também que caíram". E acrescenta: "Há várias zonas sem luz, não temos luz em casa. As autoridades dizem que também vão cortar o serviço do gás porque há várias estruturas afectadas e têm medo que possa acontecer algo mais".

No seu caso em particular, explica que "ainda estamos assustados, cá em casa partiram muitas coisas... louças e garrafas e tudo...", diz, com voz emocionada. "Mas, dentro de tudo o que aconteceu, graças a Deus estamos bem. Temos falado com familiares e amigos que também estão afectados pelo susto e estamos agora na expectativa, esperando que não dê mais nenhuma réplica"...