Pedro Rodrigues apresenta balanço do transporte público na Madeira em conferência no continente

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, participou esta quarta-feira, em Leixões, em Portugal continental, na conferência sobre os ‘Contratos de Serviço Público de Segunda Geração’, organizada pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), onde apresentou a evolução do sistema de transporte público rodoviário da Madeira.

Integrado no painel dedicado à mobilidade nas regiões autónomas, o governante madeirense destacou os resultados alcançados desde a reorganização do sector, sublinhando que a procura já ultrapassou os níveis pré-pandemia, com um crescimento de 6,3% face a 2019. Em 2025, foram transportados mais de 26,4 milhões de passageiros na Região, numa operação assente em 105 carreiras, 550 motoristas e 385 veículos afectos ao transporte colectivo.

Pedro Rodrigues salientou ainda as iniciativas já implementadas, como a marca única REDE SIGA, o sistema de bilhética GIRO e uma plataforma de monitorização em tempo real, e os projectos em curso, incluindo bilhética móvel, melhoria da informação ao passageiro e aquisição de veículos eléctricos.

Entre os desafios futuros, o Secretário apontou os sobrecustos da insularidade e a necessidade de o quadro regulatório nacional reconhecer as especificidades das Regiões Autónomas.

A conferência, que reuniu responsáveis governamentais, reguladores e operadores do sector, encerrou com a intervenção do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.