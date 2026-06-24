Exposição "Educar pelas mãos: o toque que transforma" inaugurado hoje na Casa da Luz

O Museu de Eletricidade - Casa da Luz, no Funchal, abre hoje as portas a uma nova exposição que coloca em destaque o ensino artístico e o poder transformador do trabalho manual. "Educar pelas mãos: o toque que transforma" é uma iniciativa da ADARTEC – Associação de Professores de Design, Arte e Tecnologia, que inaugura esta tarde, dia 24 de junho, pelas 17h00, no espaço da Subestação do Museu.

A mostra reúne 20 peças de cerâmica da autoria de 12 participantes, apresentadas sobre 10 plintos num percurso expositivo que convida o público a acompanhar o resultado de um trabalho assente na criatividade, na expressão artística e na prática. Complementam a exposição registos fotográficos e um vídeo documental que dá a conhecer o processo formativo que esteve na origem do projecto.

A inauguração contará com a presença de professores de várias escolas da Região Autónoma da Madeira e demais convidados, numa cerimónia que sublinha o carácter colectivo e colaborativo da iniciativa.

Com esta exposição, a ADARTEC propõe uma reflexão sobre a metodologia do learning by doing (aprender fazendo), defendendo-a como uma abordagem essencial à formação integral dos alunos. A iniciativa pretende igualmente dar visibilidade a práticas sustentáveis e inovadoras em contexto educativo, evidenciando o contributo das artes e da tecnologia para uma aprendizagem mais participativa, sensível e transformadora.

A escolha do Museu de Eletricidade – Casa da Luz como palco para esta exposição não é indiferente: um espaço que é ele próprio testemunho do engenho humano e da evolução técnica, tornando-se um enquadramento simbólico para uma mostra que celebra exactamente a interligação entre o saber fazer, a criatividade e o conhecimento.

"Educar pelas mãos: o toque que transforma" fica patente ao público até ao dia 10 de Julho, no Museu de Eletricidade – Casa da Luz.