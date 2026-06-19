"Hat-trick" de Jonathan David lança Canadá para histórica primeira vitória num Mundial

Um domínio sem contestação

O Canadá não deu hipóteses ao Catar e construiu uma goleada que ficará na história do futebol do país. Cyle Larin inaugurou o marcador aos 16 minutos e, a partir daí, a selecção da casa controlou por completo o encontro, com uma posse de bola que rondou os 80 por cento.

Jonathan David assumiu o protagonismo. O avançado bisou ainda na primeira parte, aos 29 minutos e já em tempo de compensação, aos 45+3, e fechou a sua exibição pessoal com o sexto golo da equipa, aos 90+2, garantindo um "hat-trick". Pelo meio, Saliba ampliou a vantagem aos 64 minutos e um autogolo de Mohamed Manai, aos 75, agravou o resultado.

A tarefa do Catar complicou-se cedo. A equipa ficou reduzida a dez elementos aos 33 minutos, com a expulsão de Homam Ahmed, e a nove aos 53, quando Assim Madibo viu também o vermelho directo. Em inferioridade numérica e perante a superioridade técnica e física dos anfitriões, os asiáticos não conseguiram resistir ao caudal ofensivo canadiano. O encontro ficou ainda marcado pela grave lesão de Ismaël Koné, que abandonou o relvado de maca.

As contas do Grupo B

Com este triunfo expressivo, o Canadá assume a liderança do Grupo B, beneficiando não só dos três pontos como de uma diferença de golos muito favorável. O Catar, por seu lado, vê a sua situação na competição seriamente comprometida após a pesada derrota. As restantes contas do grupo definir-se-ão na próxima jornada, mas os anfitriões partem em posição vantajosa na corrida ao apuramento.

O que se segue

O Canadá volta a entrar em campo na quarta-feira, 24 de Junho, às 20h00 (hora da Madeira), para defrontar a Suíça. Será um teste de outra exigência para a equipa da casa, que procurará confirmar o bom momento e dar um passo decisivo rumo à fase seguinte.

No mesmo dia e à mesma hora, 20h00 da Madeira, o Catar mede forças com a Bósnia-Herzegovina, num jogo em que estará obrigado a pontuar para manter vivas as aspirações na prova.

Ficha do jogo

Resultado: Canadá 6-0 Catar

Prova: Campeonato do Mundo 2026, fase de grupos (Grupo B)

Recinto: BC Place, Vancouver

Árbitro: Cristián Garay

Cartões vermelhos: Homam Ahmed (33', Catar) e Assim Madibo (53', Catar)

Marcadores: Cyle Larin (16'), Jonathan David (29', 45+3' e 90+2'), Saliba (64') e autogolo de Mohamed Manai (75')