Chega apela a apoio urgente para jovem que o partido diz ter sido despejada com 12 cães

O Chega-Madeira veio a público, esta quarta-feira, manifestar a sua profunda preocupação sobre o caso que o partido descreve como o de uma jovem em situação de despejo na via pública acompanhada pelos seus 12 cães de estimação. Para o partido, é prioritário salvaguardar a dignidade humana e o bem-estar dos animais, que correm riscos na rua.

"Sabendo da enorme pressão que existe sobre o parque habitacional e reconhecendo que a atribuição de habitação social deve seguir critérios rigorosos de prioridade, onde as famílias com crianças têm, legitimamente, a precedência, defendemos que a solução para este caso específico deve passar por uma forte articulação com o tecido associativo da Região", refere o partido através de comunicado, acompanhado pela fotografia do deputado Hugo Nunes, candidato à liderança do Chega-Madeira.

O partido apela à intervenção urgente das associações de proteção animal e dos serviços veterinários municipais para garantir o acolhimento temporário dos cães. Hugo Nunes reforça que "é fundamental assegurar que esta jovem receba o devido acompanhamento técnico e social, sem que para isso seja forçada a ver o bem-estar dos seus cães severamente comprometido".

O Chega defende, por isso, uma resposta humanitária célere e coordenada para evitar que esta situação de desespero se prolongue.