Panamá dominou, mas Gana ganhou com Yirenkyi a decidir no último suspiro

Panamá manda, Gana sobrevive

O apito inicial no BMO Field, em Toronto, lançou uma partida que rapidamente tomou uma direcção clara. A formação panamenha assumiu o controlo da posse de bola com vantagem considerável e desafiou a organização defensiva ganesa em ondas sucessivas, sem, contudo, conseguir traduzir o domínio em ocasiões de golo verdadeiramente perigosas. Os "Black Stars" apresentaram-se mais recuados, dispostos a sair em transição, aguardando os espaços que o adversário fosse deixando nas costas da sua linha defensiva.

A grande surpresa do encontro surgiu ao intervalo: o seleccionador ganês decidiu prescindir do guarda-redes Lawrence Ati-Zigi, substituindo-o por Benjamin Asare numa troca que alimentou debate mas que não perturbou a solidez da equipa nos momentos decisivos.

O golo que ninguém esperava

A segunda metade trouxe mais do mesmo: o Panamá a construir pacientemente, o Gana a guardar a forma. O marcador resistiu durante todo o tempo regulamentar e quando o jogo entrou em compensação, a perspectiva de um empate sem golos era já o desfecho mais provável.

Foi então que Brandon Thomas-Asante arrancou pelo flanco e enviou um cruzamento rasteiro para o interior da área. Caleb Yirenkyi — que havia sido advertido com cartão amarelo aos 16 minutos — surgiu com oportunismo para empurrar a bola para as redes ao minuto 90+5. O banco ganês explodiu em alegria; o Panamá ficou sem resposta nem tempo.

O paradoxo ficará como nota de rodapé desta jornada inaugural: a equipa que menos jogou levou os três pontos.

As contas do Grupo L

Com esta vitória na estreia, o Gana junta-se a Inglaterra — que derrotou a Croácia por 4-2 no mesmo dia — no topo do Grupo L, ambas com três pontos. Panamá e Croácia ficam sem pontuar e entram para a segunda jornada já muito pressionadas. Para os africanos, o resultado é um alívio; para os panamenhos, um sinal de alarme a que urge responder.

O que se segue

Na segunda jornada do grupo, o Gana defronta a Inglaterra a 23 de Junho, em Boston, num encontro que pode definir desde cedo o primeiro lugar da tabela. No mesmo dia, o Panamá mede forças com a Croácia, em Toronto — um confronto directo entre duas equipas que não podem dar-se ao luxo de um novo tropeção.

Ficha do jogo

**Resultado:** Gana 1-0 Panamá **Prova:** Campeonato do Mundo FIFA 2026 – Fase de Grupos, Grupo L, 1.ª Jornada **Recinto:** BMO Field, Toronto, Canadá **Árbitro:** Glenn Nyberg (Suécia) **Marcadores:** Caleb Yirenkyi (90+5') — Gana **Cartões amarelos:** Caleb Yirenkyi, 16' (Gana); Blackman, 72' (Panamá)