Vitória chegou cedo e acredita na vitória de Portugal

Faltam ainda duas horas e alguns “pózinhos’ para o início da partida entre Portugal e Uzbequistão, mas Vitória Fernandes já tinha encontrado o lugar na Fan Zone Mundial, no Largo da Restauração, o ‘estádio’ ideal para acompanhar o jogo.

Chegou cerca das 13h50, determinada a ficar na primeira fila e a viver o ambiente de festa que antecede o apito inicial.

Venezuelana de origem, não esconde o entusiasmo. Diz que veio sobretudo para desfrutar do espectáculo e da emoção que só o futebol consegue proporcionar.

“Vim para ver um jogo melhor, para me divertir, para me alegrar e, se Deus quiser, para Portugal ganhar”, afirmou, com um sorriso.

Embora mantenha um carinho especial pela Venezuela, o país onde nasceu, reconhece que a selecção venezuelana não está presente na competição. Ainda assim, revela ter uma segunda equipa pela qual nutre simpatia.

“A Venezuela é a minha selecção, mas como não está no Mundial, também torço pelo Brasil. O meu companheiro é brasileiro”, explicou.

Na hora de fazer previsões, Vitória mostra-se optimista quanto ao desfecho da partida. Aposta numa vitória da equipa das quinas e até arrisca o resultado.

“Pode ser 2-0 ou 3-1”, disse, confiante.

Entre a expectativa, a boa disposição e a vontade de celebrar, Vitória Fernandes representa muitos dos adeptos que, independentemente da nacionalidade, escolheram apoiar Portugal e viver mais um dia de futebol em ambiente de festa.