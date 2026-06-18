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Sismo ao largo de Câmara de Lobos

Abalo de magnitude 1,6 foi registado ontem à noite

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imagem IPMA

Um sismo de magnitude 1,6 na escala de Richter foi registado ontem, às 21h45, na rede sísmica nacional, com epicentro localizado a sudoeste de Câmara de Lobos.

O abalo ocorreu a cerca de 30 quilómetros da costa e teve uma profundidade de 42 quilómetros.

Este foi o segundo sismo registado na Região Autónoma da Madeira desde o início de Junho e o quinto nos últimos 30 dias.

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