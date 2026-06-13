Microssismo registado ao largo da Madeira

Um sismo de magnitude 1.9 na escala de Richter foi registado, no início desta madrugada, no mar ao largo da ilha da Madeira

De acordo com Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu às 00h49 deste sábado, 13 de Junho, com epicentro a 10 km de profundidade.

Por ser de magnitude inferior a 2.0 na escala de Richter, este abalo é classificado como um 'microssismo', não sendo perceptível pelos humanos e apenas detectado por sismógrafos.