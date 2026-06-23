PSD fala em “alarmismo” da oposição que vai dando exemplos do que está mal

Isabel Garcês (PS) em pedido de esclarecimento a Sérgio Oliveira (PSD) disse que todos os portuguese residente no continente têm acesso gratuito a exames e que, na Madeira, o PSD impede que isso aconteça.

A deputada tentou desmontar os argumentos do PSD e reafirmou eu só os madeirenses com dinheiro têm acesso à saúde.

Alfredo Gouveia (JPP) veio lembrar os pedidos de escusa de responsabilidade na saúde, a falta de dentistas nos centros de saúde, a falta de técnicos de radiologia.

Sérgio Oliveira (PSD) disse que os pedidos de escusa foram promovidos pelo JPP e fala em “alarmismo” por parte do JPP.

O deputado também lembrou que a doença oncológica tem vindo a aumentar na Madeira, é verdade, mas também no continente e na Europa.

Paulo Alves (JPP) lembrou que Sérgio Oliveira é profissional de saúde e que sabe que a realidade é diferente. O deputado deu um exemplo concreto de uma idosa que esperou quatro anos por uma colonoscopia e que teve de fazer no privado a expensas próprias.

Sérgio Oliveira (PSD) contrapôs um conjunto de dados, que visam contrariar – “repor a verdade”, relativamente ao afirmado pelo JPP.

Marta Freitas (PS) diz que as boas intenções do PSD não são sentidas no terreno. A deputada disse ter exemplo de pessoas que morreram enquanto esperavam resposta do serviço de saúde.

Hugo Nunes (Chega) leu um e-mail que chegou “de um utente” de alguém que teve uma suspeita de cancro diagnosticado e que foi reencaminho para o privado, porque o SESARAM não faz. Disse que, como o SESARAM não paga, os privados não fazem os exames.

Paulo Alves (JPP) diz que a Ordem dos Enfermeiros “já confirmou” os pedidos de escusa dos cuidados intensivos. O deputado diz que os funcionários foram proibidos de usar expressões como “não há consultas”, “não podemos…”. A alternativa é “neste momento…”.

Sérgio Oliveira (PSD) disse que também há dados que apontam para menos mortes na Madeira, diminuição de doenças e que aumentou a esperança de vida.

Manuela Gonçalves (PSD) deu exemplos do que acontece e que deveria envergonhar o PSD.

Sérgio Oliveira (PSD) voltou à palavra para garantir não ser verdade que o custo de exames seja uma barreira, pois são gratuitos.