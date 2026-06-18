Câmara de Lobos integra Programa 'Cidades Amigas das Crianças' da UNICEF

O Município de Câmara de Lobos passou a integrar o Programa “Cidades Amigas das Crianças”, promovido pela UNICEF Portugal, reforçando o seu compromisso com a promoção dos direitos das crianças e jovens e com a construção de um concelho mais inclusivo, participativo e atento às necessidades das famílias.

Assente nos princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança, o programa incentiva os municípios a desenvolverem estratégias locais que coloquem as crianças e os jovens no centro das decisões públicas, esclarece a autarquia em nota à imprensa.

No âmbito desta adesão, o Município irá criar uma equipa de trabalho multidisciplinar, realizar um diagnóstico local e elaborar um Plano Local para os Direitos da Criança, envolvendo crianças, jovens, escolas, instituições sociais, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e outros parceiros locais.

Para a vereadora com o Pelouro da Intervenção Social, Educação e Juventude, Sónia Brazão, esta integração representa “um passo muito importante na consolidação de uma política municipal mais participativa, inclusiva e atenta às necessidades das crianças e dos jovens”.

“Acreditamos que uma cidade verdadeiramente amiga das crianças é uma cidade melhor para todos. Este programa desafia-nos a ouvir mais as crianças e os jovens, a envolver as famílias, as escolas e as instituições, e a construir respostas mais próximas, mais justas e mais adequadas à realidade do nosso concelho”. Vereadora Sónia Brazão

A vereadora acrescenta ainda que Câmara de Lobos tem vindo a desenvolver um trabalho contínuo nas áreas da educação, juventude e intervenção social, pelo que "esta adesão à UNICEF permite dar maior consistência, método e visibilidade a esse percurso, sempre com o superior interesse da criança como prioridade”.

A Câmara Municipal reforça assim o seu compromisso com a promoção dos direitos das crianças e jovens, a igualdade de oportunidades, a participação ativa das novas gerações e a construção de um concelho mais inclusivo, seguro e preparado para o futuro, conclui a nota informativa.