Haaland estreia-se a marcar e a Noruega goleia um Iraque corajoso
A Noruega regressou a uma fase final de um Mundial 28 anos depois com um triunfo claro, por 4-1, sobre o Iraque, na 1.ª jornada do Grupo I, em Foxborough. Erling Haaland bisou na estreia na prova, mas os "Leões da Mesopotâmia" — ausentes desde 1986 — ainda chegaram a sonhar com o empate antes de a maior qualidade europeia falar mais alto.
O jogo começou ao contrário do que o favoritismo previa. O Iraque entrou destemido, pressionou alto e foi o primeiro a ameaçar, logo aos cinco minutos, num cabeceamento de Aymen Hussein por cima da barra. A Noruega levou tempo a assentar, mas, quando o fez, foi certeira: aos 29 minutos, Antonio Nusa rasgou pelo meio e serviu David Møller Wolfe na esquerda; o lateral foi à linha e atrasou para o segundo poste, onde Haaland, em deslize, abriu o marcador.
A resposta iraquiana não tardou e teve justiça. Por volta dos 39 minutos, Ali Jasim trabalhou a bola na esquerda e isolou Amir Al-Ammari junto à linha de fundo; o cruzamento encontrou Hussein, que subiu mais alto do que a defesa e atirou para o canto inferior — o primeiro golo do Iraque num Mundial desde a estreia de 1986. A festa durou pouco. Quatro minutos volvidos, o guarda-redes Jalal Hassan tentou construir a jogada a partir de trás, foi pressionado por Haaland e viu o avançado do Manchester City empurrar a bola para o fundo das redes. Ao intervalo, a Noruega vencia por 2-1.
Iraque desperdiça, Noruega gere
Antes do descanso, o Iraque ainda criou três ocasiões para nova igualdade — um remate de Ibrahim Bayesh travado, um lance desfeito por Kristoffer Ajer e um voleio de Akam Hashim por cima —, mas a falta de eficácia havia de pesar.
Na segunda parte, o jogo perdeu ritmo ofensivo e a Noruega geriu o ascendente. Aos 77 minutos, num canto cobrado por Martin Ødegaard, o recém-entrado Leo Østigård cabeceou para o 3-1 e deixou o encontro praticamente resolvido. Haaland ainda teve nos pés o "hat-trick", quando aproveitou um mau passe atrasado, mas Jalal Hassan saiu bem e travou-o. Já nos descontos, Kristian Thorstvedt fechou as contas, fixando o 4-1 que coloca a Noruega no topo do grupo.
Os números espelharam a diferença de qualidade — a Noruega dominou o capítulo dos golos esperados (2,53 contra 0,77) —, mas o Iraque sai do jogo com motivos de orgulho pela atitude e por ter assinalado apenas o seu segundo golo de sempre em fases finais.
O Grupo I ao rubro
No outro jogo da jornada, a França, campeã mundial em 2018 e vice em 2022, bateu o Senegal por 3-1, no MetLife Stadium: Kylian Mbappé bisou (66' e 90+6'), Bradley Barcola fez o segundo (82') e Ibrahim Mbaye reduziu para os senegaleses nos descontos.
Com o novo formato de 48 selecções, apuram-se os dois primeiros de cada grupo e os oito melhores terceiros, pelo que nem Senegal nem Iraque estão fora de contas.
O que se segue
Na segunda jornada, a Noruega defronta o Senegal, enquanto o Iraque enfrenta o teste mais exigente do grupo, diante da França de Mbappé.
Ficha do jogo
Iraque 1-4 Noruega Mundial 2026, Grupo I (1.ª jornada) — Gillette Stadium ("Boston Stadium"), Foxborough
Golos: Aymen Hussein (39'), para o Iraque; Erling Haaland (29' e 43'), Leo Østigård (77') e Kristian Thorstvedt (90+'), para a Noruega.