Férias sem imprevistos digestivos

O Verão está, oficialmente, aqui. O ano lectivo está perto de terminar e as férias grandes a começar. Altura em que muitas famílias aproveitam para viajar, conhecer outras locais e culturas. A rotina do dia-a-dia é interrompida e algumas mudanças podem gerar constrangimentos. Neste ‘Explicador’ partilhamos dicas sobre como evitar distúrbios digestivos nas férias.

Muda-se o local, muda-se a rotina, muda-se a alimentação. As alterações da gastronomia, e também do clima, podem estar na origem de um problema digestivo comum e incómodo, a diarreia.

Este distúrbio gastrointestinal, frequentemente associado à ingestão de água ou alimentos contaminados, bem como à adaptação a novos hábitos alimentares e ambientais, pode afectar significativamente o bem-estar, com episódios de fezes líquidas frequentes, dores abdominais, náuseas, febre e cansaço.

Contudo, existem algumas recomendações essenciais para evitar este cenário desagradável, sobretudo em altura de férias. A diarreia em viagem pode ser evitado com recurso a alguns cuidados simples e eficazes.

Para evitar imprevistos digestivos, o veraneante deve:

Optar por água engarrafada – O consumo de água engarrafada e bebidas seladas evita fontes de água potencialmente contaminadas. Ter cuidado com a lavagem dos dentens – Para além de beber e utilizar a água engarrafada para cozinhar, esta deve ser utilizada, também, para lavar os dentes. Evitar gelo nas bebidas - O gelo é geralmente feito com água da torneira, o que pode representar um risco de contaminação. Não consumir alimentos crus - Alimentos não cozinhados, especialmente frutas e legumes, podem ser uma fonte de microrganismos prejudiciais e devem ser consumidos de forma cautelosa. Evitar sumos de fruta, uma vez que estes podem ser preparados com água não tratada. Moderar o consumo de molhos – São, geralmente, uma fonte de bactérias se não forem conservados e acondicionados de forma correcta. Lavar frequentemente as mãos – Deve ser reforçada a higiene das mãos durante o dia, em particular antes de comer e após utilizar a casa de banho. Ter um probiótico na farmácia de viagem – Os suplementos alimentares com probióticos, em particular os indicados pelas normas de orientação clínica das organizações de saúde, ajudam a proteger e a equilibrar a microbiota intestinal, em caso de diarreia.

Ainda assim, não é possível eliminar a 100% o risco de problemas gastrointestinais. Caso surjam sintomas de diarreia, é fundamental ter em conta três aspectos para uma recuperação rápida. Em primeiro lugar, deve ser garantida uma boa hidratação, com reposição no organismo da água e dos sais minerais que se perdem com o episódio diarreico.

Deve, simultaneamente, ser adoptada uma alimentação mais leve, com alimentos com pouca gordura, e evitar-se o álcool, o café e os sumos. Deve recorrer-se, ainda, a medicamentos com probióticos, para ajudar a restabelecer a microbiota intestinal e travar a diarreia.

O intestino humano acolhe triliões de microrganismos que vivem em harmonia e desempenham um papel essencial na nossa saúde. Esta complexa comunidade biológica é conhecida por microbiota intestinal. Quando ocorre um desequilíbrio na sua composição (disbiose), as espécies benéficas diminuem e podem proliferar microrganismos prejudiciais.

Por fim, mas não menos importante, é essencial ter em conta que em situações em que exista febre, desidratação ou persistência dos sintomas, deve ser sempre procurado aconselhamento médico.