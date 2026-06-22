Madeirense integra nova Chefia Nacional dos Escoteiros de Portugal

O madeirense João Silva integra a nova Chefia Nacional dos Escoteiros de Portugal, tendo assumido a responsabilidade pelo departamento de Comunicação e Imagem durante a cerimónia de tomada de posse realizada no Parque dos Moinhos de Santana, em Lisboa.

A presença do dirigente madeirense na estrutura nacional reforça a representação da Região Autónoma da Madeira nos órgãos de decisão da associação e é apontada pelos Escoteiros de Portugal como um reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo movimento escotista na Região.

A cerimónia reuniu escoteiros, dirigentes, antigos dirigentes, familiares, parceiros institucionais e representantes de diversas entidades, num momento marcado pela renovação do compromisso com a missão educativa da associação e pela continuidade do trabalho desenvolvido junto das crianças e dos jovens.

Na sua primeira intervenção enquanto Chefe Nacional, Manuel Pimenta sublinhou o papel dos Escoteiros de Portugal na formação das novas gerações e os desafios que se colocam ao movimento nos próximos anos.

“Os jovens continuam a precisar de lugares onde se sintam seguros, onde se sintam vistos, onde possam experimentar, falhar, crescer, servir os outros e descobrir quem são. É isso que os Escoteiros de Portugal oferecem”, afirmou o dirigente citado em nota de imprensa.

A cerimónia ficou igualmente marcada pela despedida da chefia cessante, liderada por Ana Proença, que concluiu um percurso de dez anos ao serviço da estrutura nacional. Na ocasião, destacou o trabalho colectivo desenvolvido ao longo da última década e o contributo de todos os dirigentes para a concretização de projectos e superação de desafios.

A nova equipa assume agora a responsabilidade de dar continuidade à promoção dos valores do escotismo, reforçar a participação activa dos jovens e responder aos desafios de uma sociedade em constante transformação.