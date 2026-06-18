Exame de Biologia e Geologia teve 90,2% de participação na Madeira

Realizou-se esta quinta-feira, 18 de Junho, o Exame Final Nacional de Biologia e Geologia do 11.º ano de escolaridade, com uma taxa de participação de 90,2%, segundo dados da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

De acordo com a informação divulgada, a prova decorreu em 15 escolas da Região Autónoma da Madeira, tendo sido realizada por 980 dos 1.087 alunos inscritos.