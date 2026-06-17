Provas finais e exames nacionais mobilizaram mais de 2.400 alunos na Região

Realizaram-se, esta quarta-feira (17 de Junho), as Provas Finais do 3.º Ciclo do Ensino Básico de Português, de Português Língua Não Materna (A2), de Português Língua Não Materna (B1) e de Português Língua Segunda, do 9.º ano de escolaridade, e os Exames Finais Nacionais de Geometria Descritiva A, Alemão, Espanhol (iniciação), Espanhol (continuação), Francês e Latim, do 11.º ano de escolaridade.

A Prova Final de Português foi efectuada, em 27 escolas, por 2.176 dos 2.183 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 99,7%.

A Prova Final de Português Língua Não Materna (A2) foi realizada, em 15 escolas, por 37 dos 38 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 97,4%.

A Prova Final de Português Língua Não Materna (B1) foi efetuada, em 11 escolas, pelos 38 alunos inscritos.

A Prova Final de Português Língua Segunda foi realizada, numa escola, pelos dois alunos inscritos.

O Exame Final de Geometria Descritiva A foi efectuado, em 11 escolas, por 156 dos 171 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 91,2%.

O Exame Final de Alemão foi realizado, em sete escolas, por 43 dos 44 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 97,7%.

O Exame Final de Espanhol (iniciação) foi efectuado, em quatro escolas, por dez dos 12 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 83,3%.

O Exame Final de Espanhol (continuação) foi realizado, em três escolas, por quatro dos cinco alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 80%.

O Exame Final de Francês foi efectuado, em nove escolas, por 27 dos 34 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 79,4%.

O Exame Final de Latim foi efectuado, numa escola, pelo único aluno inscrito.