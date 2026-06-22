Madeira recebe Ministra das Finanças de Timor-Leste para partilha de boas práticas

A Região acolheu, entre os dias 15 e 19 de Junho, uma delegação oficial da República Democrática de Timor-Leste, liderada pela Ministra das Finanças, Santina Viegas Cardoso, no âmbito de uma visita de estudo promovida pelo programa TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) da Comissão Europeia.

A iniciativa, refere um comunicado de imprensa enviado pela Secretaria Regional das Finanças, pretendeu conhecer a experiência da Madeira na implementação de sistemas de inteligência fiscal e de ferramentas de apoio à gestão orçamental, análise económica e tomada de decisão baseada em dados.

Ao longo de cinco dias, a delegação participou em reuniões técnicas, workshops e visitas institucionais conduzidas pela Secretaria Regional das Finanças, abordando temas como a gestão do ciclo orçamental, governação de dados, sistemas de informação financeira, orçamento baseado no desempenho, planeamento plurianual e utilização de soluções avançadas de análise e reporte.

Na sessão de abertura, o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, destacou a relevância da cooperação internacional e da partilha de conhecimento entre administrações públicas.

O governante sublinhou que a troca de experiências e boas práticas é fundamental para reforçar as capacidades institucionais e promover a modernização dos serviços públicos, considerando particularmente relevante que a Madeira possa partilhar com Timor-Leste o trabalho que tem vindo a desenvolver na área da inteligência fiscal e da gestão das finanças públicas.

A missão integrou responsáveis das áreas do planeamento e orçamento, sistemas de informação, assessoria económica e jurídica e especialistas ligados ao desenvolvimento de soluções de Artificial Fiscal Intelligence (AFI).

O programa culminou com uma sessão dedicada à identificação de oportunidades de cooperação futura entre a Madeira e Timor-Leste, incluindo o intercâmbio de especialistas, apoio técnico e partilha continuada de conhecimento.

Promovido pela Comissão Europeia através do instrumento TAIEX, o Encontro reforçou o reconhecimento internacional da experiência desenvolvida pela Madeira no domínio da gestão financeira pública e da transformação digital aplicada às finanças governamentais.