Atletas do Club Sports da Madeira com boa prestação no Serbian Youth International

Entre quarta-feira e hoje, dos dias 17 e 20 de Junho de 2026, a cidade de Novi Sad, na Sérvia, acolheu o torneio internacional Serbian Youth International – Novi Sad 2026, realizado no Sports Center Slana Bara. A Madeira fez-se representar pelo Club Sports da Madeira, com uma delegação composta pelos atletas Simão Campos, Leonor Silva, Angélica Rodrigues e Ema Campos, que competiram nas provas de Singulares e Pares, sob a orientação técnica de Rui Campos.

Uma competição destinada aos escalões de Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15 e que reuniu jovens atletas de vários países num importante palco de aprendizagem e competição internacional de badminton. Ao longo dos quatro dias de prova, os jovens madeirenses evidenciaram empenho e maturidade competitiva, apresentando uma prestação positiva frente a adversários provenientes de distintas realidades desportivas.

A experiência internacional revelou-se um momento de grande valor formativo, permitindo aos atletas alargar horizontes, aferir o seu nível competitivo e consolidar o seu percurso de evolução na modalidade. A participação nesta competição reforça o trabalho de desenvolvimento do badminton regional e dignifica o nome da Região Autónoma da Madeira e de Portugal no contexto desportivo internacional.