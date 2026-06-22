Schlotterbeck sofre lesão grave no tornozelo e falha resto do torneio

O defesa Nico Schlotterbeck vai falhar o resto do Mundial2026 e parte significativa da época 2026/27, devido a uma rotura do ligamento do tornozelo esquerdo, sofrida no jogo frente à Costa do Marfim, anunciou hoje a Federação Alemã de Futebol.

O jogador do Borussia Dortmund, que se lesionou aos 13 minutos do jogo com os costa-marfinenses (vitória germânica por 2-1), mas apenas foi substituído após o intervalo, vai permanecer com a seleção alemã nos Estados Unidos, ainda que a lesão sofrida pelo defesa central implique um afastamento prolongado da competição.

Schlotterbeck, de 26 anos, marcou um golo na goleada da Alemanha sobre Curaçau, por 7-1, na jornada inaugural do Grupo E do Campeonato do Mundo, que é liderado pela seleção europeia e integra ainda o Equador, próximo adversário da equipa liderada pelo selecionador Julian Nagelsmann, além da Costa do Marfim.

O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Portugal também está a disputar a fase final, tendo ficado integrado no Grupo K, em conjunto com a Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão.