Torneio de Judo do aniversário do CNF juntou centenas de atletas
O aniversário do Clube Naval do Funchal foi assinalado com o tradicional Torneio de Judo, em parceria com a Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira. Centenas de atletas participaram na competição que contou, acima de tudo, com aprendizagem e convívio.
Femininos:
-52 kg: 1.º lugar – Valentina Oliveira (Quinta Grande)
-57 kg: 1.º lugar – Margarida Abreu (Quinta Grande)
-63 kg: 1.º lugar – Sofia Antunes (CNF)
+70 kg: 1.º lugar – Alice Fernandes (Quinta Grande)
Masculinos:
-46 kg: 1.º lugar – Henrique Loureiro (CNF)
-50 kg: 1.º lugar – Lucas Veste (APEL); 2.º lugar – Artur Martins (CNF); 3.º lugar – Lourenço Catarino (CNF)
-55 kg: 1.º lugar – Feodor Kholkin (APEL); 2.º lugar – Rafael Silva (CNF); 3.º lugar – Marco Macedo (Quinta Grande)
-60 kg: 1.º lugar – Vasco Carolino (CNF)
Na categoria de Cadetes Femininos:
-48 kg: 1.º lugar – Iara Oliveira (Quinta Grande)
-52 kg: 1.º lugar – Carlota Rodrigues (CNF)
-57 kg: 1.º lugar – Mafalda Abreu (Quinta Grande)
Cadetes Masculinos:
-50 kg: 1.º lugar – Lucas Pestana (APEL)
-60 kg: 1.º lugar – Savva Razdorozhnyy (APEL)
-73 kg: 1.º lugar – Gabriel Silva (CNF)
-81 kg: 1.º lugar – Francisco Figueira (CNF)
-90 kg: 1.º lugar – Lucas Baltazar (CNF)
Paralelamente, decorreram as Jornadas da Juventude, um formato onde os resultados competitivos passam para segundo plano, privilegiando-se o empenho, a aprendizagem e o convívio. O evento contou com um total de 110 atletas em representação de 8 clubes. "O Clube Naval do Funchal esteve representado em força por cerca de 40 jovens judocas, que demonstraram enorme entusiasmo e dedicação ao longo de toda a jornada", aponta nota à imprensa.