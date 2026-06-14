Torneio de Judo do aniversário do CNF juntou centenas de atletas

O aniversário do Clube Naval do Funchal foi assinalado com o tradicional Torneio de Judo, em parceria com a Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira. Centenas de atletas participaram na competição que contou, acima de tudo, com aprendizagem e convívio.

Femininos:

-52 kg: 1.º lugar – Valentina Oliveira (Quinta Grande)

-57 kg: 1.º lugar – Margarida Abreu (Quinta Grande)

-63 kg: 1.º lugar – Sofia Antunes (CNF)

+70 kg: 1.º lugar – Alice Fernandes (Quinta Grande)

Masculinos:

-46 kg: 1.º lugar – Henrique Loureiro (CNF)

-50 kg: 1.º lugar – Lucas Veste (APEL); 2.º lugar – Artur Martins (CNF); 3.º lugar – Lourenço Catarino (CNF)

-55 kg: 1.º lugar – Feodor Kholkin (APEL); 2.º lugar – Rafael Silva (CNF); 3.º lugar – Marco Macedo (Quinta Grande)

-60 kg: 1.º lugar – Vasco Carolino (CNF)

Na categoria de Cadetes Femininos:

-48 kg: 1.º lugar – Iara Oliveira (Quinta Grande)

-52 kg: 1.º lugar – Carlota Rodrigues (CNF)

-57 kg: 1.º lugar – Mafalda Abreu (Quinta Grande)

Cadetes Masculinos:

-50 kg: 1.º lugar – Lucas Pestana (APEL)

-60 kg: 1.º lugar – Savva Razdorozhnyy (APEL)

-73 kg: 1.º lugar – Gabriel Silva (CNF)

-81 kg: 1.º lugar – Francisco Figueira (CNF)

-90 kg: 1.º lugar – Lucas Baltazar (CNF)

Paralelamente, decorreram as Jornadas da Juventude, um formato onde os resultados competitivos passam para segundo plano, privilegiando-se o empenho, a aprendizagem e o convívio. O evento contou com um total de 110 atletas em representação de 8 clubes. "O Clube Naval do Funchal esteve representado em força por cerca de 40 jovens judocas, que demonstraram enorme entusiasmo e dedicação ao longo de toda a jornada", aponta nota à imprensa.