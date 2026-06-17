Apicultores têm até 31 de Julho para requerer apoios do PEPAC

Encontra-se aberto o período de submissão de pedidos de pagamento de apoio à apicultura, no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC Madeira).

Os beneficiários deverão proceder à submissão dos respectivos pedidos de pagamento, através do Portal do IFAP, em www.ifap.pt, até o dia 31 de Julho de 2026.

Segundo nota à imprensa, "o Apoio à Apicultura é uma medida de apoio agroambiental à apicultura, por três anos, que tem como objectivo assegurar práticas profiláticas mais exigentes e com custo mais elevado do que as previstas na legislação específica, na perspectiva da melhoria sanitária das colmeias e, por conseguinte, da qualidade e quantidade dos méis produzidos".

O apoio, que varia entre os 70 e os 1.200 euros/ano, de acordo com as colmeias declaradas e elegíveis, beneficiará 86 apicultores, em 116.400,00 euros, dos quais 98.940 euros do FEADER e 17.460 euros do Orçamento Regional.