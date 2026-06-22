Ataque a tiro em escola nas Filipinas deixa três alunos mortos e cinco feridos

Três estudantes foram mortos e outros cinco ficaram feridos hoje num ataque a tiro numa escola secundária em Tacloban, na ilha central de Leyte, nas Filipinas, informaram as autoridades.

A polícia filipina confirmou que o incidente ocorreu por volta das 09:00 (02:00 em Lisboa), na Escola Secundária Nacional de San Jose, e fez três mortos e cinco feridos, que foram transportados para hospitais, de acordo com um comunicado divulgado na rede social Facebook.

As autoridades anunciaram a detenção de uma pessoa e a procura de um segundo suspeito, sem adiantar mais pormenores, enquanto pediam calma à população.

A polícia acrescentou que está a conduzir uma investigação "para determinar as circunstâncias do incidente".

Minutos depois, a agência de notícias estatal filipina, PNA, noticiou que dois suspeitos tinham sido detidos e que um deles era um aluno de 15 anos, que frequentava o nono ano de escolaridade na instituição.

A Escola Secundária Nacional de San Jose tem mais de 1.500 estudantes.

A PNA confirmou ainda que os mortos e feridos eram estudantes do ensino secundário.

Utilizadores da Internet e meios de comunicação locais divulgaram nas redes sociais vídeos que supostamente mostram o tiroteio dentro de uma sala de aula, nos quais se ouvem vários tiros e gritos.

A PNA divulgou também imagens do segundo suspeito, que foi detido por um grupo de moradores locais, segundo a agência de notícias.

Em julho de 2022, três pessoas foram mortas --- incluindo um antigo presidente da câmara de um município na ilha de Basilan, no sudeste do país --- e duas ficaram feridas num tiroteio na Universidade Ateneo de Manila, que levou à detenção de uma pessoa.

Os crimes que envolvem o uso de armas de fogo são comuns nas Filipinas, em parte devido à proliferação de armas sem licença, mas ataques contra escolas são relativamente raros.