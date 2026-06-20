Dez mortos, incluindo operador de câmara, em ataques israelitas em Gaza

Pelo menos dez pessoas morreram, incluindo um operador de câmara, e várias outras ficaram hoje feridas em ataques das forças israelitas na Faixa de Gaza, segundo fontes médicas palestinianas, apesar do cessar-fogo formalmente em vigor desde outubro.

Quatro pessoas morreram, entre elas duas meninas e uma mulher, em resultado de um bombardeamento israelita na cidade de Gaza.

Fontes médicas confirmaram à agência noticiosa palestiniana Sanad o balanço provisório do bombardeamento, que atingiu um dos edifícios que ainda se mantinham de pé na conhecida avenida de Thalatheny.

Foi também noticiada a morte do operador de câmara da televisão pan-árabe Al-Jazeera, Ahmed Samir Washá, num bombardeamento contra um grupo de pessoas no campo de refugiados de Al Bureij, no centro da Faixa de Gaza. Nesse mesmo incidente, morreram mais duas pessoas e outras oito pessoas ficaram feridas e foram transportadas para o Hospital Al Nasser.

A morte de Ahmed Samir Washá foi já confirmada pelo canal Al-Jazeera e pelo exército israelita, que disse que o jornalista era "um terrorista do Hamas".

"O operador de câmara da Al-Jazeera Live, o nosso colega Ahmed Wishah, bem como outras duas pessoas, perderam a vida num ataque israelita que teve como alvo uma casa no centro da Faixa de Gaza", afirmou o meio de comunicação social no seu site.

Posteriormente, num comunicado, a emissora com sede no Qatar condenou "o assassinato deliberado" do operador de câmara, denunciando "a continuação dos crimes cometidos pelas forças de ocupação israelitas contra os seus correspondentes e o seu pessoal em Gaza".

Na mesma nota informativa, o canal afirmou que Ahmed Wishah é o 12.º trabalhador da Al-Jazeera morto desde o início da guerra no enclave palestiniano, em outubro de 2023.

O ataque que matou Ahmed Wishah foi levado a cabo por um drone no campo de refugiados de Bureij, tendo também causado vários feridos, segundo um correspondente da emissora.

O exército israelita "confirma ter levado a cabo um ataque contra Ahmed Wishah, que era um terrorista do Hamas", afirmou um porta-voz militar à AFP, sem fornecer imediatamente elementos que sustentassem essas acusações, mas anunciando a publicação posterior de um comunicado "com mais detalhes".

Ahmed Wishah é irmão de Mohammed Wishah, um correspondente da emissora que também tinha sido morto em abril por um ataque de um drone israelita.

Além deste ataque, um drone israelita matou uma pessoa e feriu outras sete após disparar contra um grupo de cidadãos reunidos na parte ocidental de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza. Os feridos foram transportados para o Hospital Al Nasser.

Uma mulher de Gaza morreu devido a disparos israelitas em Beit Lahiya, no norte do enclave palestiniano, e um homem, Ahmed Munir al Zaza, morreu num ataque israelita no norte da cidade de Gaza.

Outro drone atacou o bairro de Sheikh Radwan, na cidade de Gaza, e feriu quatro pessoas, uma das quais ficou em estado crítico no Hospital Al Shifa.

Em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, carros de combate israelitas posicionados a sul da cidade bombardearam várias habitações, e navios de guerra israelitas dispararam "intensivamente" nesta mesma zona.

Também se registaram disparos de carros de combate e vários sobrevoos de aviões militares em Khan Yunis.

O Ministério da Saúde de Gaza -- sob controlo do movimento extremista palestiniano Hamas e cujos números são considerados fiáveis pela ONU - recordou, no seu mais recente balanço, que 1.007 palestinianos morreram durante o último cessar-fogo, que teve início em 10 de outubro do ano passado, em bombardeamentos israelitas que causaram ainda 3.165 feridos.

Um total de 73.018 pessoas morreram e 173.273 ficaram feridas em ataques israelitas desde o início da guerra de Gaza, em outubro de 2023.

Já a organização Repórteres Sem Fronteiras referiu que o exército israelita já matou mais de 220 jornalistas, dos quais pelo menos 70 no exercício das suas funções, desde o início da guerra em outubro de 2023.

Um acordo de cessar-fogo está em vigor desde 10 de outubro de 2025 entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, colocando fim a dois anos de guerra no enclave, desencadeada pelo ataque de 07 de outubro de 2023 do grupo extremista no sul do território israelita, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 sequestradas.