Ataques russos em duas regiões ucranianas causam três mortos

Ataques russos esta madrugada nas regiões ucranianas de Poltava e Dnipropetrovsk causaram três mortos, anunciaram hoje as autoridades locais.

"Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas" em bombardeamentos, ataques com drones e disparos de artilharia contra três distritos da região de Dnipropetrovsk, escreveu na rede de mensagens Telegram o chefe da administração militar local, Oleksandr Ganzha.

O homólogo de Ganzha em Poltava, Vitali Dyakivnich, indicou que duas pessoas perderam a vida, uma delas no hospital, após um ataque ocorrido esta madrugada, que causou um total de 13 feridos.

Do lado russo, o ministro da Defesa informou que 239 drones ucranianos foram abatidos durante a noite.