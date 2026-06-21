CDU denuncia descargas de esgotos na Praia Formosa e Doca do Cavacas

A CDU denunciou hoje aquilo que considera ser uma situação de poluição contínua na Praia Formosa e na Doca do Cavacas, no Funchal, alertando para alegados riscos ambientais e de saúde pública associados à descarga de esgotos nestas zonas balneares.

Permitir que esta poluição aconteça diariamente na Região reflecte uma total falta de atenção, cuidado e respeito

A posição foi transmitida durante uma iniciativa realizada na Praia Formosa, através do porta-voz do partido, Duarte Martins.

Segundo a CDU, análises recentes à qualidade da água nestes locais apontam para níveis de poluição preocupantes, situação que o partido considera incompatível com a imagem turística da Madeira enquanto destino associado à natureza e à qualidade ambiental.

Em comunicado, a CDU acusa as entidades competentes de falta de intervenção perante o problema e defende que a situação representa um risco para os utilizadores destas praias, sobretudo durante a época balnear.

O partido sustenta que os madeirenses e os visitantes têm direito a usufruir das zonas balneares em condições de segurança e considera inaceitável que persistam problemas relacionados com a qualidade da água.

A CDU afirma ainda que continuará a exigir o redimensionamento e a melhoria do sistema de saneamento básico do Funchal, com o objectivo de impedir a descarga de esgotos no mar e garantir que as águas balneares do concelho apresentem condições adequadas para banhos.