Mais de 80 participantes em caminhada gastronómica na Ponta Delgada

A Associação do Caminho Real da Madeira promoveu, na sexta-feira, a IV Caminhada Gastronómica, iniciativa que reuniu mais de 80 participantes na freguesia da Ponta Delgada, concelho de São Vicente.

A informação foi divulgada através de um comunicado de imprensa da associação, que destaca a valorização do património, da gastronomia, da paisagem e da identidade cultural da costa Norte da Madeira como principais objectivos da iniciativa.

Ao longo de cerca de nove quilómetros, os participantes percorreram troços do Caminho Real 23 e antigos caminhos tradicionais da freguesia, visitando diversos locais de interesse patrimonial e cultural. O percurso incluiu passagens pelo Solar do Aposento, Caminho da Escaleira, sítio da Vigia, Igreja do Senhor Bom Jesus, Casa e Poço do Romeiro, Quinta da Corte do Norte, Miradouro da Terceira Lombada, Parque de Merendas da Primeira Lombada e Capela do Imaculado Coração de Maria.

A actividade integrou ainda a Oficina Itinerante do FICAS – Festival Internacional de Cinema Ambiental e Sustentabilidade, proporcionando momentos de reflexão sobre património natural, sustentabilidade, inovação tecnológica e produção audiovisual.

Segundo a organização, a caminhada contou com a colaboração de vários convidados, entre os quais representantes de entidades ligadas ao ambiente, património e comunicação audiovisual, bem como de Horácio Bento de Gouveia e do professor Duarte Mendes, que partilharam apontamentos sobre a história, cultura e identidade da freguesia.

O programa terminou com um almoço convívio no Solar do Aposento, inspirado na gastronomia tradicional da costa Norte da Madeira. A ementa incluiu especialidades como atum salpresado, pota guisada e Caldo da Romaria, confeccionado com produtos locais da Ponta Delgada. A preparação desta experiência gastronómica esteve a cargo da Confraria Enogastronómica da Madeira.

A associação refere que a iniciativa pretende contribuir para a valorização dos Caminhos Reais enquanto "espaços privilegiados de encontro, descoberta e construção de identidade".