Associação do Caminho Real da Madeira organiza IV Caminhada Gastronómica

A Associação do Caminho Real da Madeira organiza, em parceria com a Confraria Enogastronómica da Madeira, no próximo dia 20 de Junho, a IV Caminhada Gastronómica, que terá lugar na freguesia da Ponta Delgada, concelho de São Vicente.

Segundo nota à imprensa, a iniciativa tem ponto de encontro marcado para as 08h30, no Solar do Aposento, e integra um percurso pedestre de cerca de 9 quilómetros, de dificuldade moderada, ao longo de vários pontos de interesse da freguesia. A caminhada é gratuita e pretende dar a conhecer a paisagem, a história, o património e a identidade da Ponta Delgada, valorizando simultaneamente as receitas tradicionais e os produtos identitários da freguesia.

A Caminhada Gastronómica nasceu do compromisso da ACRM em aliar património, natureza, tradição e gastronomia, promovendo uma leitura cultural do território através dos antigos caminhos da Madeira. Ao longo do percurso, serão abordados diversos aspectos ligados ao Caminho Real 23, à história local, à paisagem, ao património natural e à vivência comunitária da freguesia.

Esta edição integra também a Oficina Itinerante FICAS, Festival Internacional de Cinema Ambiental e Sustentabilidade, que proporcionará uma experiência prática de contacto com o território e explorará a relação entre paisagem, património natural, inovação tecnológica e modelos mais sustentáveis de criação e produção audiovisual. Durante a caminhada, especialistas convidados nas áreas do ambiente, audiovisual, inovação tecnológica, património e gestão sustentável do território irão partilhar experiências e conhecimentos em diferentes pontos estratégicos do percurso.

A iniciativa terminará com um almoço no Solar do Aposento, preparado pela Confraria Enogastronómica da Madeira, celebrando a gastronomia, o convívio e a identidade local. A ementa prevista para o almoço inclui caldo da romaria, pão, pota guisada, atum salpresado, sobremesa, vinho e sumos e tem o valor de 27 euros. A organização convida ainda os participantes a trazerem uma manta, de modo a poderem desfrutar com maior conforto do jardim e relvado do Solar do Aposento, num ambiente de convívio e partilha.

As inscrições decorrem até amanhã, dia 18 de Junho, através do endereço electrónico [email protected], do formulário https://forms.gle/8JZAKNTdF1u6a7eB7 ou pelo WhatsApp 917 584 600.