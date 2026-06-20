Alemanha vira diante da Costa do Marfim e está nos 16 avos de final
Um 'bis' de Deniz Undav permitiu hoje à Alemanha virar o resultado e vencer a Costa do Marfim 2-1, na segunda jornada do Grupo E do Mundial2026 de futebol, apurando-se para os 16 avos de final.
A equipa africana, que na primeira jornada venceu o Equador por 1-0, adiantou-se no marcador aos 30 minutos, por Franck Kessié, mas Undav, que entrou em campo aos 60 minutos, foi o protagonista, ao efetuar a reviravolta aos 68 e 90+4, assegurando o triunfo para a equipa germânica.
Com esta vitória, a Alemanha, que na primeira jornada goleou Curaçau por 7-1, lidera com seis pontos e está já apurada para os 16 avos de final, sendo seguida pela Costa do Marfim, com três, enquanto Equador e Curaçau ocupam os dois últimos lugares, sem qualquer ponto, defrontando-se na madrugada de domingo.