Suécia goleia Tunísia por 5-1 na fase de grupos
A formação sueca adiantou-se cedo no marcador, com Yasin Ayari a fazer o 1-0 aos sete minutos. A equipa nórdica voltou a marcar aos 30, por Alexander Isak, aumentando a vantagem para dois golos.
A Tunísia respondeu aos 43 minutos, quando Omar Rekik reduziu para 2-1. O resultado final fixou-se em 5-1 a favor da Suécia, vencedora do encontro da fase de grupos disputado na segunda-feira.
As contas do Grupo F
O Grupo F está ainda muito aberto, porque todas as selecções têm dois jogos por disputar e ainda podem somar até 6 pontos: a Suécia lidera com 3 e sabe que mais 3 a deixam muito perto dos oitavos, enquanto Japão e Países Baixos, com 1 ponto, precisam sobretudo de transformar já o próximo jogo em vitória para chegarem aos 4 e ficarem em posição forte. A Tunísia, sem pontos, está obrigada a recuperar imediatamente e precisa de somar nos dois encontros que faltam para se manter realisticamente na luta pelo apuramento. Os jogos Suécia-Países Baixos e Tunísia-Japão podem mexer logo com toda a hierarquia, deixando em aberto tanto o vencedor do grupo como a corrida pelo segundo lugar.