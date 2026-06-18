Irão adverte que acordo com EUA será nulo caso Israel não se retire do Líbano

O Irão advertiu hoje que uma eventual recusa de Israel em retirar-se do sul do Líbano constituiria uma violação do memorando de entendimento assinado entre Teerão e Washington e levaria à anulação desse mesmo acordo.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, explicou que o memorando, assinado na quarta-feira pelos presidentes norte-americano, Donald Trump, e iraniano, Masoud Pezeshkian, inclui compromissos relacionados com a soberania e a integridade territorial do Líbano.

Numa entrevista publicada pelo jornal libanês Al Akhbar, o porta-voz da diplomacia iraniana adiantou que Teerão interpreta que essas garantias implicam não só um cessar-fogo, mas também uma retirada total das forças israelitas de qualquer território libanês ocupado.

"Enquanto a ocupação se mantiver, pode dizer-se que a guerra continua em curso e que, na essência, ainda não terminou", afirmou Baghaei, que garantiu que o Irão insistiu, desde o início das negociações, em que o fim do conflito deveria ocorrer "em todas as frentes e de forma completa".

Questionado sobre a possibilidade de Israel manter uma presença militar numa chamada "zona de segurança" no Líbano após o acordo, Baghaei respondeu que uma situação desse tipo constituiria uma violação dos compromissos assumidos.

"Nesse caso, o memorando de entendimento seria considerado nulo", afirmou.

Israel insistiu hoje que não se retirará dos locais ocupados "devido a necessidades operacionais", segundo um comunicado divulgado pelas Forças de Defesa de Israel (IDF).

"Devido a necessidades operacionais, as IDF estão destacadas na zona de segurança, aproximadamente dez quilómetros dentro do território libanês", indicou o Exército, antes de acrescentar que as tropas "continuarão a eliminar ameaças e a reforçar a defesa dos residentes no norte de Israel".

O porta-voz iraniano acrescentou na entrevista que a segunda fase das negociações entre o Irão e os Estados Unidos, com vista a alcançar um acordo definitivo, dependerá do cumprimento integral do memorando.

No caso do Líbano, precisou, isso exige "uma cessação total das hostilidades e o fim da ocupação".

O Exército israelita também partilhou hoje um mapa do perímetro que ocupa e assinalou a vermelho a área que se estende ao longo da fronteira sul do Líbano e que vai para além do rio Litani, a linha geográfica até à qual as tropas avançaram inicialmente e a norte da qual ordenaram à população libanesa que se deslocasse.

A Agência Nacional de Notícias (ANN) libanesa avançou entretanto que Israel violou o acordo com um ataque contra um veículo no sul do país, no qual morreu uma pessoa, horas após o memorando de entendimento firmado entre Washington e Teerão ter entrado em vigor.