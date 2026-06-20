Saibari fulmina a Escócia ao segundo minuto e Marrocos assume o comando do grupo
Golo madrugador e domínio de posse dão aos marroquinos um triunfo que vale a liderança
Marrocos venceu a Escócia por 1-0 em Foxborough, com um golo de Ismael Saibari logo no segundo minuto, a aproveitar uma falha de Grant Hanley. Senhores da bola durante quase toda a partida, os marroquinos seguram a vitória e isolam-se na frente do grupo, deixando a Escócia obrigada a reagir.
Um golo a abrir e o controlo do jogo
A partida estava praticamente a começar quando Marrocos lhe deu forma definitiva. Por volta dos 70 segundos, Brahim Díaz aproveitou uma hesitação de Grant Hanley na construção escocesa e serviu Ismael Saibari, que não desperdiçou e fez o 1-0 ainda no segundo minuto. O madrugador desaire condicionou tudo o que se seguiu.
A partir daí, Marrocos instalou-se confortavelmente no jogo. Na primeira parte, a equipa norte-africana chegou a rondar os 78% de posse de bola e fechou o período com vantagem de 5-2 nos remates, gerindo o ritmo e empurrando a Escócia para o seu meio-campo. Os escoceses ainda reclamaram uma grande penalidade, num lance puxado por John McGinn, mas o árbitro, depois da intervenção do vídeoárbitro, não assinalou qualquer infracção.
No arranque da segunda parte, Marrocos esteve perto do segundo: por volta dos 51 minutos, Saibari viu uma tentativa embater no poste. A Escócia respondeu com a entrada de Kenny McLean para o lugar de Ryan Christie e, ao minuto 71, lançou Lyndon Dykes no lugar de Che Adams, à procura de mais presença na área. Nos instantes finais surgiram as melhores ocasiões escocesas, com Scott McTominay e o próprio Dykes a ameaçarem o empate, mas o resultado não se alterou.
As contas do grupo
Com este triunfo, Marrocos soma quatro pontos e isola-se na liderança, depois do empate 1-1 com o Brasil na jornada inaugural. A Escócia, que tinha vencido o Haiti por 1-0 à partida, fica nos três pontos e perde o comando. O Brasil segue com um ponto e o Haiti ainda não pontuou, com o duelo entre ambos por disputar. Tudo continua em aberto, mas Marrocos parte agora em posição vantajosa.
O que se segue
A próxima jornada promete decidir muito. A Escócia mede forças com o Brasil em 24 de Junho de 2026, às 23h00 de Madeira, num jogo que vale quase como uma final pela passagem aos lugares de apuramento: depois do desaire, os escoceses dificilmente poderão ceder mais pontos frente a um adversário ferido pelo empate inicial. No mesmo dia e à mesma hora, Marrocos defronta o Haiti, com a oportunidade de carimbar praticamente a qualificação caso confirme o favoritismo diante da equipa ainda sem pontos.
Ficha do jogo
Resultado: Escócia 0-1 Marrocos.
Prova: Campeonato do Mundo 2026, fase de grupos (2.ª jornada).
Recinto: Gillette Stadium, Foxborough (Massachusetts).
Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão). Vídeoárbitro: Armando Villarreal (Estados Unidos).
Marcador: Ismael Saibari (2'), assistência de Brahim Díaz.