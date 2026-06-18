Primeiro trimestre de 2026 com maior volume de apostas de sempre em Portugal

O primeiro trimestre de 2026 teve o maior volume de apostas desportivas de sempre em Portugal, segundo o relatório trimestral do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, divulgado na quarta-feira.

Nos primeiros três meses do ano foi registado um total de 587 milhões de euros (ME), superando o anterior máximo, que remontava ao mesmo período de 2024, com 573,9 ME, pouco superior ao quarto semestre de 2025, no qual as apostas chegaram a 571,1 ME.

Em relação ao período homólogo de 2025, houve um aumento de 85,1 ME, embora a receita bruta tenha subido apenas 4,6 ME, de 114,9 ME para 119,5 ME, quase a 20 ME do recorde do quarto trimestre de 2024 (138,3 ME), quando o volume total foi de 533,7 ME.

Ao nível das modalidades, o futebol continua a receber o maior número de apostas, com 73%, seguido do ténis (15,4%) e do basquetebol (8,4%), com as restantes modalidades a receberem 3,2%.

A I Liga portuguesa de futebol teve 12,5% do volume de apostas em futebol, seguida da Liga inglesa (9,2%) e da Liga dos Campeões (8,6%), com o Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, a ser a competição de ténis com maior volume de apostas, enquanto a NBA representa mais de metade das fitas no basquetebol.