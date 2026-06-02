Empresa alemã de armamento assina contratos de 5,7 mil milhões com Roménia

A empresa alemã de armamento Rheinmetall anunciou hoje a assinatura de contratos com as forças armadas da Roménia no valor de 5,7 mil milhões de euros, um dos maiores pacotes de encomendas internacionais da sua história.

Segundo um comunicado da empresa com sede em Dusseldorf, os contratos foram adjudicados na sexta-feira no âmbito do programa Ação de Segurança para a Europa (SAFE) da União Europeia.

O pacote inclui o fabrico de veículos de combate, sistemas de defesa aérea, munições, componentes de munições e navios de guerra.

A Rheinmetall informou que a dimensão do acordo reflete o reforço dos investimentos europeus na área da defesa e a crescente procura por equipamentos militares no contexto do atual ambiente de segurança no continente.

A Roménia tem vindo a acelerar a modernização das suas Forças Armadas nos últimos anos, acompanhando a tendência de aumento dos gastos militares observada em vários países europeus desde o início da invasão russa da Ucrânia.

O grupo alemão tem sido um dos principais beneficiários deste reforço da despesa em defesa, registando um crescimento significativo das encomendas provenientes de países da NATO e da União Europeia.