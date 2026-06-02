ABM promove conferência 'Encontro sobre a história e evolução do bandolim do séc. XVII aos dias de hoje'

A ABM - Madeira promove, no dia 26 de Junho, às 18h30, a conferência 'Encontro sobre a história e evolução do bandolim do séc. XVII aos dias de hoje'.

A ABM explica que "nesta conferência envolvente, o experiente luthier e construtor de bandolins Federico Gabrielli conduz o público por uma viagem através dos séculos, explorando a história e evolução do bandolim e restantes cordofones desde o século XVII até aos dias de hoje".

Gabrielli combina conhecimento histórico com uma perspectiva prática adquirida ao longo da sua longa carreira dedicada à construção, restauro e estudo de instrumentos de cordas dedilhadas, em especial bandolins e variantes históricas.

Ao longo da apresentação, o conferencista traça a transformação do instrumento, das suas formas e materiais, às diferentes estéticas sonoras que foram surgindo, sempre integrando a sua experiência pessoal como luthier em Milão desde 1983, onde constrói instrumentos modernos e réplicas filológicas baseadas em originais históricos.

Gabrielli partilha também momentos marcantes da sua carreira, incluindo encontros com músicos, comissões especiais e o significado de aplicar técnicas de construção tradicionais em contextos contemporâneos.

Através de exemplos sonoros, histórias de trabalho e uma visão apaixonada pela arte do instrumento, esta conferência oferece uma perspectiva única sobre o bandolim, não apenas como objecto musical, mas como símbolo vivo da evolução cultural e artística ao longo dos últimos quatro séculos.