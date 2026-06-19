Acordo da Zona Franca mantido em segredo

A notícia que faz a manchete da edição do seu DIÁRIO desta sexta-feira dá conta de que o acordo da Zona Franca tem sido mantido em segredo. Carlos Pereira garante que já há entendimento para o novo regime de incentivos fiscais do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) e exige transparência ao Executivo de Montenegro. Enquanto isso, o Governo Regional aguarda que Lisboa anuncie os "vários e relevantes consensos" alcançados com a Comissão Europeia.

"Cada euro gasto deve ser medido pelos resultados". Quem diz é Duarte Freitas. O secretário regional das Finanças defende, em entrevista ao DIÁRIO, que a reforma da revisão da despesa pública vai permitir eliminar desperdícios e responder a novas prioridades. Os primeiros efeitos poderão reflectir-se já no Orçamento para 2027.

Com chamada à primeira página temos a notícia que revela que três madeirenses serão distinguidos com a Insígnia Autonómica de Valor. Joseph Fernandes, Jesus Barreto e coronel Ramiro Morna recebem, no Dia da Região, a mais elevada das menções honoríficas.

Conheça, nestas páginas, o roteiro dos festivais de Verão. Das festas de São João, este fim-de-semana, aos Sons do Mar, em Setembro, no Funchal, apresentamos os artistas nos principais palcos da Região.

Dizemos-lhe, também, que o ‘Madeira Friends’ reforça apoio à causa animal. Projecto dos nómadas digitais que "leva a comunidade a cada abrigo" já angariou dezenas de voluntários e promoveu várias adopções.

Estas e outras notícias poderá ler na edição do seu DIÁRIO desta sexta-feira, disponível tanto em formato papel, como na versão e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF Madeira.

Bom dia, com boas leituras!