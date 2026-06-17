PSD e CDS ‘chumbam’ alargamento em 20 dias do calendário de sessões do parlamento regional

A maioria PSD e CDS rejeitou, esta manhã, em votação na generalidade, um projecto de proposta de lei de alteração ao Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, da autoria do PS e JPP, que visava alargar em 20 dias o calendário de sessões plenárias do parlamento regional. O grupo parlamentar do Chega e o deputado Gonçalo Maia Camelo (Iniciativa Liberal) abstiveram-se, enquanto os grupos parlamentares do PS e do JPP votaram a favor.

Em concreto, a proposta definia que as sessões legislativas, salvo a primeira de cada legislatura, iniciavam-se a 10 de Setembro, ao invés de ser a 1 de Outubro, como acontece actualmente. Com esta alteração, o calendário de trabalho do plenário do parlamento madeirense ganharia mais 20 dias por ano.