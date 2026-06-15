MAR2030 promove sessão de esclarecimento para beneficiários no Funchal

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Coordenação Regional do Programa MAR2030 na Região Autónoma da Madeira, vai realizar, a 25 de Junho, a sessão ‘MAR2030 Mais Próximo’, com início marcado para as 10 horas, no Auditório do Edifício do Campo da Barca, no Funchal.

A iniciativa destina-se aos beneficiários do programa na Região e tem como principal objectivo aproximar a Autoridade de Gestão do MAR2030 dos promotores dos projectos apoiados, criando um espaço de informação e esclarecimento sobre a execução dos investimentos financiados.

Um dos pontos centrais da sessão será a apresentação do Manual do Beneficiário, documento que reúne orientações práticas para a implementação dos projectos e para o cumprimento das regras associadas aos apoios concedidos. Está também previsto um momento dedicado ao esclarecimento de dúvidas técnicas levantadas pelos participantes.

O programa do evento inclui ainda a apresentação de um caso de sucesso apoiado pelo MAR2030, dando visibilidade a um exemplo concreto de como os fundos europeus têm contribuído para o desenvolvimento do sector do mar na Região.

A sessão contará com a presença do secretário regional de Agricultura e Pescas e enquadra-se num conjunto mais amplo de iniciativas da Autoridade de Gestão do programa, que visam apoiar os beneficiários, simplificar procedimentos e promover uma execução eficaz dos projectos aprovados.

A participação na sessão é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia por motivos de organização, podendo ser feita através do site do MAR2030 Madeira.