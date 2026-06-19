Trump quer deixar expirar prazo de negociações com Teerão

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que os Estados Unidos deixarão expirar o prazo de 60 dias de negociações com o Irão, alegando que Teerão está numa situação frágil.

"Não nos reunimos por desespero, foi o Irão que o fez. Estão acabados. Vamos deixar passar os 60 dias", escreveu Trump nas redes sociais, após o adiamento da reunião que estava prevista para hoje na Suíça entre representantes norte-americanos e iranianos.

O encontro destinava-se a discutir os mecanismos de aplicação do memorando de entendimento assinado recentemente entre Washington e Teerão para pôr termo ao conflito e garantir a reabertura da estratégica via marítima do Golfo Pérsico.

Na mesma mensagem, Trump afirmou que o Irão não terá acesso imediato ao fundo de reconstrução previsto no acordo preliminar, avaliado em 300 mil milhões de dólares (cerca de 260 mil milhões de euros).

"As autoridades iranianas não receberão um cêntimo", declarou o chefe de Estado norte-americano, sem especificar as condições necessárias para a disponibilização desses recursos.

O fundo de reconstrução integra o quadro de incentivos económicos associados ao processo de normalização das relações entre os dois países e à consolidação do acordo definitivo.

Segundo os termos já conhecidos do entendimento, até à assinatura de um acordo final, os Estados Unidos comprometem-se a aprovar isenções às sanções relacionadas com a exportação iraniana de petróleo bruto, produtos refinados e outros derivados petroquímicos.

Washington prevê igualmente autorizar os serviços associados às transações petrolíferas iranianas e avançar com a libertação gradual de fundos e ativos iranianos congelados no estrangeiro.

As declarações de Trump introduzem, contudo, novas dúvidas sobre o calendário de implementação do acordo, numa altura em que continuam os contactos diplomáticos para transformar o memorando de entendimento num tratado definitivo.