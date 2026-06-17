Trump já assinou acordo com Teerão

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou o acordo com o Irão para terminar com a guerra no Médio Oriente, adiantou hoje à noite um responsável norte-americano.

"Posso confirmar a assinatura", indicou a autoridade norte-americana, quando questionada pela agência France-Presse (AFP) sobre as notícias de que Trump tinha assinado pessoalmente uma cópia do acordo durante um jantar com o presidente francês no Palácio de Versalhes, após a cimeira do G7.

A informação tinha sido adiantada pelo portal de notícias Axios.