Portugal adquire mais dois satélites para 'Constelação do Atlântico' operada pela Força Aérea

Portugal adquiriu mais dois satélites de alta resolução à empresa finlandesa ICEYE, que serão operados pela Força Aérea para reforçar a monitorização do Atlântico, adiantou hoje o ramo.

Em resposta a perguntas da agência Lusa, a Força Aérea portuguesa adiantou que a aquisição de dois satélites SAR (Synthetic Aperture Radar, Radar de Abertura Sintética em português) foi feita pelo CTI Aeroespacial -- integrada pelo ramo, o CEiiA e a Geosat - no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

De acordo com o ramo, estes satélites vão integrar a "Constelação do Atlântico", que passa agora a contar com um total de quatro, depois do lançamento de dois na primeira metade do ano.

A sua alta tecnologia permitirá obter imagens com alta resolução, "independentemente das condições meteorológicas e de luminosidade (permitindo dados em períodos noturnos e de nebulosidade)", explicou o ramo à Lusa.

Este tipo de satélites pode ainda ser usado em missões de apoio a emergências e desastres naturais.

De acordo com o ramo, estes dois satélites serão lançados para uma "órbita baixa, mas inclinada, de modo a dar apoio particularmente aos arquipélagos da Madeira e Açores".

Em comunicado, a empresa finlandesa ICEYE salienta que com estes quatro satélites a Força Aérea portuguesa poderá "atribuir missões e recolher dados mais rapidamente, transformando os seus recursos espaciais soberanos numa constelação de alta velocidade para o domínio marítimo do Atlântico e a Zona Económica Exclusiva (ZEE)".

Citado no comunicado da empresa, o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa, general Sérgio da Costa Pereira, defendeu que esta aquisição "reforça a liberdade de ação de Portugal".