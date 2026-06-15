Queda de bombardeiro B-52 nos EUA faz 8 mortos

A Força Aérea norte-americana informou hoje que não deverá haver sobreviventes entre os oito tripulantes de um bombardeiro B-52 que caiu no estado da Califórnia (sudoeste), pouco depois de levantar voo de uma base.

"Um bombardeiro B-52 Stratofortress da Força Aérea, transportando oito pessoas numa missão de teste de rotina, despenhou-se hoje pouco depois da descolagem, às 11h20 (hora local). Os indícios iniciais sugerem que não há sobreviventes", afirmou a Base Aérea de Edwards em comunicado.

O Boeing B-52 Stratofortress, normalmente tripulado por cinco pessoas, é um bombardeiro de longo alcance que entrou ao serviço em 1955.

Concebido para transportar armas convencionais e nucleares, foi utilizado em conflitos desde a Guerra do Vietname até às recentes operações no Médio Oriente.

Edwards, a vasta base no deserto de Mojave, onde Chuck Yeager quebrou a barreira do som em 1947, fica a cerca de 161 km a norte de Los Angeles.