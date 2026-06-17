CT da RTP reclama esclarecimentos sobre "conteúdo e alcance" do memorando com a Lusa

A Comissão de Trabalhadores (CT) da RTP reclamou hoje esclarecimentos da administração da estação pública sobre o "conteúdo e alcance" do memorando de entendimento celebrado com a agência de notícias Lusa, visando o "reforço da cooperação operacional" entre ambas.

"Fomos surpreendidos [...] por notícias divulgadas na comunicação social e por um comunicado do Conselho de Administração da Lusa sobre este entendimento, sem ter sido prestada qualquer informação aos trabalhadores da RTP", sustenta a CT em comunicado.

Salientando ter de imediato solicitado esclarecimentos ao Conselho de Administração da RTP "sobre o conteúdo e alcance do protocolo e as suas eventuais implicações para a empresa e para os trabalhadores", a CT refere que, "até ao momento, não foi recebida qualquer resposta".

Para a organização representativa dos trabalhadores da estação pública, "não é admissível que um assunto que ocupa o espaço público e pode ter implicações relevantes na organização do trabalho e no futuro da empresa não tenha merecido um esclarecimento adequado e atempado aos trabalhadores da RTP".

"A relevância do tema exigia mais do que uma comunicação superficial", sustenta.

A CT da RTP nota que, segundo a informação tornada pública, "o memorando abrange áreas como a partilha de instalações, a criação de centros de competência comuns no arquivo digital, cibersegurança, análise de dados e inteligência artificial, bem como programas de formação conjunta entre duas entidades".

Segundo salienta, estas matérias "podem enquadrar-se no âmbito dos direitos de informação, consulta e emissão de parecer da Comissão de Trabalhadores", pelo que continuará a acompanhar a situação.

Na segunda-feira foi anunciado que a Lusa e a RTP vão assinar um memorando de entendimento que prevê o reforço da colaboração, incluindo a possibilidade de partilha de instalações a nível regional e internacional.

"A Lusa - Agência de Notícias de Portugal e a RTP - Rádio e Televisão de Portugal estabeleceram um acordo de colaboração que prevê o reforço da cooperação operacional entre as duas entidades, incluindo a possibilidade de partilha de instalações a nível regional e internacional, mantendo total autonomia editorial e excluindo qualquer cenário de fusão entre as duas entidades", lê-se na nota enviada aos trabalhadores pelo Conselho de Administração.

O acordo prevê o reforço da eficiência operacional e da presença do serviço público no território, através de sinergias e da otimização de recursos, refere.

Questionado pela Lusa, o presidente do Conselho de Administração da agência, Joaquim Carreira, disse que ainda não existe data para a assinatura do memorando com a RTP, dizendo que está "dependente das agendas dos respetivos conselhos de administração", remetendo a divulgação do acordo para depois da sua formalização.