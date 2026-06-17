Euro volta ao patamar dos 1,15 dólares antes da decisão da Fed sobre juros

O euro caiu ontem face ao dólar, após três sessões a subir e voltou ao patamar dos 1,15 dólares, no dia em que a Reserva Federal norte-americana comunica a sua decisão sobre a condução da política monetária.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1591 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1613 dólares.

O euro também caiu em comparação com o iene, mas valorizou-se face à libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1591 dólares.

Os mercados aguardam o resultado da reunião de dois dias da Fed, que hoje termina, e no fim da qual será anunciada a decisão sobre as taxas de juro, que se mantêm inalteradas desde dezembro.

Os analistas consultados pela EFE antecipam que o banco central mantenha as taxas de juro no intervalo entre 3,5% e 3,75%, naquela que será a primeira decisão sob a nova presidência de Kevin Warsh, que substituiu Jerome Powell como presidente da Fed.

Apesar da queda dos preços do petróleo, na sequência do acordo de paz alcançado entre os EUA e o Irão, os mercados consideram bastante provável que a Fed aumente as suas taxas de juro este ano, face ao aumento significativo da inflação que acelerou para 4,2% em maio e apesar das pressões do Presidente, Donald Trump, para sejam reduzidas.

A taxa de inflação anual da zona euro aumentou, em maio, pelo quarto mês consecutivo, para 3,2%, confirmou hoje o Eurostat, indicando ainda um valor de 3,3% para a União Europeia (UE).

Vários membros do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) mostraram-se cautelosos após o acordo de paz entre os EUA e o Irão e não descartam a possibilidade de voltar a avançar com uma nova subida das taxas de juro, se necessário.

O economista-chefe do BCE, Philip Lane, alertou que os preços da energia não regressaram aos níveis anteriores ao início da guerra no Irão, apesar de terem descido desde o anúncio do acordo de paz.

A manutenção ou uma eventual subida das taxas de juro dependerá dos novos dados económicos, acrescentou o responsável, citado pela agência espanhola EFE.

Na semana passada, a instituição liderada por Christine Lagarde subiu as taxas de juro em 25 pontos base, para 2,25%, naquele que foi o primeiro aumento das taxas diretoras em quase três anos, desde setembro de 2023.

Divisas....................quarta-feira.................terça-feira

Euro/dólar................1,1591.....................1,1613

Euro/libra................0,86527...................0,86477

Euro/iene.................185,69.....................186,27

Dólar/iene................160,20.....................160,40