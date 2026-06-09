Doze concelhos do continente em perigo máximo de incêndio

Doze concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Santarém, Castelo Branco e Évora apresentam hoje um perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação disponível no 'site' do IPMA, em perigo máximo de incêndio estão hoje os concelhos de Tomar (distrito de Santarém), Portalegre, Marvão, Castelo de Vide e Nisa (Portalegre), Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Covilhã (Castelo Branco), Reguengos de Monsaraz (Évora), Loulé, São Brás de Alportel e Tavira (Faro).

Vários concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Beja e Faro apresentam hoje perigo muito elevado de incêndio.

O perigo de incêndio rural vai agravar-se a partir de quarta-feira, dia em que se prevê uma subida das temperaturas, mantendo-se elevado pelo menos até ao fim de semana.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O instituto prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo e uma pequena subida da temperatura no interior.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante norte, sendo moderado a forte, com rajadas até 80 quilómetros/hora, no litoral oeste e nas terras altas, em especial durante a tarde, e soprando de sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (em Viana do Castelo, Bragança, Braga e Guarda) e os 18 (em Faro), e as máximas entre os 19 (em Aveiro) e os 34 (em Faro).